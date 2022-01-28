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2019 Ford Mustang

20,000 KM

Details Description Features

$54,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2019 Ford Mustang

2019 Ford Mustang

BULLITT FASTBACK-1 OWNER-NO ACCIDENTS-ALL ORIGINAL

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2019 Ford Mustang

BULLITT FASTBACK-1 OWNER-NO ACCIDENTS-ALL ORIGINAL

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$54,900

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20,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8229156
  • Stock #: W22-20
  • VIN: 1FA6P8K00K5502732

Vehicle Details

  • Exterior Colour Green
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 20,000 KM

Vehicle Description

ATTENTION STEVE McQUEEN!! VERY RARE MUSTANG BULLIT!!! 1 MATURE OWNER! NO ACCIDENTS!! NO MODIFICATIONS!! ALL ORIGINAL!! BALANCE OF FORD'S 5 YR/100KM FACTORY POWERTRAIN WARRANTY!!

FULLY LOADED!! 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION!! 5.0L V8 DOHC 32 VALVE COYOTE ENGINE!! 480 HP!! DARK HIGHLAND GREEN ON BLACK LEATHER INTERIOR!! NAVIGATION! BACK UP CAMERA!! SPOILER!! 19 INCH BLACKED OUT WHEELS!! **BREMBO BRAKE PACKAGE** SATELLITE RADIO!! DRIVING MODE CONTROL AND SO MUCH MORE! THIS CAR MUST BE SEEN AND TEST DRIVEN TO APPRECIATE! A DEFINITE FUTURE COLLECTOR CAR!

***********THIS STANG WILL PUT A SMILE ON YOU THIS SUMMER!!************* LIFE IS SHORT!! TIME TO ENJOY!!!!!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!!  THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.69%**O.A.C!  WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! CHALLENGER, CORVETTE, CAMARO, VIPER, CHARGER AVAILABLE.

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

BULLITT FASTBACK-1 OWNER-NO ACCIDENTS-ALL ORIGINAL
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Heated Steering Wheel
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Leather Seats
Premium Sound System
CD Player
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

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