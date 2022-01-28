$54,900+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2019 Ford Mustang
BULLITT FASTBACK-1 OWNER-NO ACCIDENTS-ALL ORIGINAL
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$54,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8229156
- Stock #: W22-20
- VIN: 1FA6P8K00K5502732
Vehicle Details
- Exterior Colour Green
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 8-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 20,000 KM
Vehicle Description
ATTENTION STEVE McQUEEN!! VERY RARE MUSTANG BULLIT!!! 1 MATURE OWNER! NO ACCIDENTS!! NO MODIFICATIONS!! ALL ORIGINAL!! BALANCE OF FORD'S 5 YR/100KM FACTORY POWERTRAIN WARRANTY!!
FULLY LOADED!! 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION!! 5.0L V8 DOHC 32 VALVE COYOTE ENGINE!! 480 HP!! DARK HIGHLAND GREEN ON BLACK LEATHER INTERIOR!! NAVIGATION! BACK UP CAMERA!! SPOILER!! 19 INCH BLACKED OUT WHEELS!! **BREMBO BRAKE PACKAGE** SATELLITE RADIO!! DRIVING MODE CONTROL AND SO MUCH MORE! THIS CAR MUST BE SEEN AND TEST DRIVEN TO APPRECIATE! A DEFINITE FUTURE COLLECTOR CAR!
***********THIS STANG WILL PUT A SMILE ON YOU THIS SUMMER!!************* LIFE IS SHORT!! TIME TO ENJOY!!!!!
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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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