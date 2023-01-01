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2019 Honda Civic

79,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2019 Honda Civic

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Sedan EX **AUTOMATIC-ROOF-APPLE CARPLAY-ONLY 79KM**

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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79,000KM
Used
  • Listing ID: 10161837
  • Stock #: 19 CIVIC EX 79KM
  • VIN: 2hgfc2f74kh033536

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 19 CIVIC EX 79KM
  • Mileage 79,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

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