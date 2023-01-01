$19,990+ tax & licensing
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416-766-2277
2019 Honda Civic
Sedan EX **AUTOMATIC-ROOF-APPLE CARPLAY-ONLY 79KM**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$19,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10161837
- Stock #: 19 CIVIC EX 79KM
- VIN: 2hgfc2f74kh033536
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Stock # 19 CIVIC EX 79KM
- Mileage 79,000 KM
Vehicle Description
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**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST**
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277
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