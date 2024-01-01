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2019 Honda CR-V

117,000 KM

Details Description Features

$22,777

+ tax & licensing
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2019 Honda CR-V

TOURING AWD-LEATHER-PANO ROOF-LOADED

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11929244

2019 Honda CR-V

TOURING AWD-LEATHER-PANO ROOF-LOADED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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$22,777

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Used
117,000KM
VIN 2HKRW2H9XKH123766

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W24-250
  • Mileage 117,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

GAP INSURANCE AND EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE!

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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FULLY LOADED TOURING PACKAGE! FINISHED IN CRYSTAL BLACK ON BLACK LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 1.5L I-4CYL GAS SAVER! ALL WHEEL DRIVE! AUTOMATIC! HEATED SEATS! PANORAMIC ROOF! BACK UP CAMERA! NAVIGATION! SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! LANE DEPARTURE WARNING! CRUISE CONTROL AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Windows

Panoramic Roof
Rear Defrost

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Automatic Highbeams
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Hands-Free Liftgate
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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