<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED }</p><br><p>**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**</p><br><p>**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.</p><br><p>WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!</p><br><p>#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?</p><br><p>SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c</p><br><p>$14,977 plus HST price is available exclusively for finance purchase only. </p> <br><p>Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $16,9<span id=jodit-selection_marker_1768677822990_6691077191405294 style=line-height: 0; display: none; data-jodit-selection_marker=start></span>77 plus HST</p><br><p>FINANCING, GAP INSURANCE COVERAGE & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! </p><br><p>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON </p><p>301 WESTON ROAD </p><p>TORONTO, ON M6N 3P1 </p><p>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2019 Honda CR-V

220,000 KM

$14,977

+ taxes & licensing
2019 Honda CR-V

EX AWD-SUNROOF-CERTIFIED

13486778

2019 Honda CR-V

EX AWD-SUNROOF-CERTIFIED

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

$14,977

+ taxes & licensing

Used
220,000KM
VIN 2HKRW2H59KH149529

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 220,000 KM

Brake Assist
Back-Up Camera
Perimeter Alarm
Rear child safety locks
Low Tire Pressure Warning
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Right Side Camera
Collision Mitigation Braking System (CMBS) + FCW
Cruise Control-Steering Assist
Collision Mitigation-Front
Driver Monitoring-Alert

Immobilizer
Driver Information Centre
Locking glove box
Driver foot rest
Front map lights
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Day-Night Rearview Mirror
Roll-Up Cargo Cover
Carpet Floor Trim
Cloth Door Trim Insert
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Mini overhead console w/storage
Manual tilt/telescoping steering column
1 Seatback Storage Pocket
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
Valet Function
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
3 12V DC Power Outlets
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Remote Releases -Inc: Mechanical Fuel
HomeLink Garage Door Transmitter
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Cargo Area Concealed Storage
Sliding Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Full Floor Console w/Covered Storage
Seats w/Cloth Back Material
60-40 Folding Split-Bench Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat
8-Way Driver Seat
Heated Front Bucket Seats -inc: driver's seat w/12-way power adjustment including 4-way power lumbar support and front passenger's seat w/4-way manual adjustment
Passenger Seat
Urethane Gear Shifter Material
Digital/Analog Appearance
Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow

Deep Tinted Glass
Chrome Grille
Splash Guards
Body-coloured door handles
Front fog lamps
Front license plate bracket
Steel spare wheel
Lip Spoiler
LED brakelights
Chrome bodyside insert
Chrome Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fully Galvanized Steel Panels
Liftgate Rear Cargo Access
Black Bodyside Cladding and Black Wheel Well Trim
Express Open/Close Sliding And Tilting Glass 1st Row Sunroof w/Sunshade
Speed Sensitive Variable Intermittent Wipers w/Heated Wiper Park
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Convex Spotter
Body-Coloured Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent and Metal-Look Bumper Insert
Black Rear Bumper w/Metal-Look Rub Strip/Fascia Accent
Tires: 235/60R18 103H All-Season
Auto On/Off Projector Beam Halogen Daytime Running Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
Headlights-Automatic Highbeams

6 Speakers
Integrated roof antenna
2 LCD Monitors In The Front
Regular Amplifier
Audio Theft Deterrent

Multi-link rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Permanent locking hubs
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Transmission w/Driver Selectable Mode and Oil Cooler
53 L Fuel Tank
36-Amp/Hr 410CCA Maintenance-Free Battery
Transmission: Continuously Variable (CVT)
Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust
5.64 Axle Ratio
Engine: 1.5L 16-Valve DOHC Turbocharged 4-Cylinder -inc: direct injection
Automatic Full-Time All-Wheel

GVWR: 2
Driver And Passenger Auxiliary Mirror
Height Adjusters and Pretensioners
Heated Wiper Park and Defroster
Interior Trim -inc: Simulated Wood Instrument Panel Insert
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
Manual Folding and Turn Signal Indicator
Simulated Wood Door Panel Insert
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
Conversation Mirror and 3 12V DC Power Outlets
Hill Hold Control and Electric Parking Brake
Front Vented Discs
Metal-Look Console Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
130 kgs (4
696 lbs)
Fixed Rear Window w/Wiper

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277

