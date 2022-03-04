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2019 Honda CR-V

60,000 KM

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$35,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2019 Honda CR-V

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TOURING AWD-LEATHER-ROOF-NAVI-CAM-NO ACCIDENTS!

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2019 Honda CR-V

TOURING AWD-LEATHER-ROOF-NAVI-CAM-NO ACCIDENTS!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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60,000KM
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  • Listing ID: 8470809
  • Stock #: W22-136
  • VIN: 2HKRW2H94KH114142

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-136
  • Mileage 60,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Keyless Start
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cargo shade
Multi-Zone A/C
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Automatic Highbeams
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Hands-Free Liftgate
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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