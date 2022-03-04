$35,990+ tax & licensing
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416-766-2277
2019 Honda CR-V
TOURING AWD-LEATHER-ROOF-NAVI-CAM-NO ACCIDENTS!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$35,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8470809
- Stock #: W22-136
- VIN: 2HKRW2H94KH114142
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-136
- Mileage 60,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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