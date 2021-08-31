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2019 Hyundai Elantra

93,000 KM

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$16,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2019 Hyundai Elantra

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2019 Hyundai Elantra

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$16,980

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93,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7901781
  • Stock #: W21-389
  • VIN: KMHD84LF0KU835489

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 93,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

PREFERRED-CLEAN CARFAX-CARPLAY-CAMERA-BLIND SPOT
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Heated Steering Wheel
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Automatic Headlights
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

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