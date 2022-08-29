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2019 Hyundai Ioniq Hybrid

97,000 KM

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$25,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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97,000KM
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  • Listing ID: 9172849
  • Stock #: W22-427
  • VIN: KMHC75LC7KU115293

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-427
  • Mileage 97,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Smart Device Integration
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Wheel Covers
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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