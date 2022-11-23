Menu
Account
Sign In
Back

2019 Kia NIRO

180,000 KM

Details Description Features

$18,888

+ tax & licensing
Make it Yours
$18,888

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2019 Kia NIRO

2019 Kia NIRO

EX HYBRID-APPLE CARPLAY-ANDROID AUTO-CAMERA

Watch This Vehicle

2019 Kia NIRO

EX HYBRID-APPLE CARPLAY-ANDROID AUTO-CAMERA

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller

$18,888

+ taxes & licensing

180,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9413212
  • Stock #: 19 KIA NIRO
  • VIN: KNDCC3LC1K5353851

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 19 KIA NIRO
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

***ATTENTION UBER, SKIP THE DISHES, DOOR DASH AND LYFT DRIVERS!!!****

HAVE YOU SEEN THE GAS PRICES$$$????? TIME TO GO HYBRID! BUY WITH CONFIDENCE! 1 OWNER! NO ACCIDENTS!! CLEAN CARFAX!! CARFAX VERIFIED!! FULLY INSPECTED AND SERVICED!! VERY WELL MAINTAINED!!

FINISHED IN BRIGHT WHITE ON BLACK INTERIOR!! 1.6L 4 CYLINDER HYBRID GAS SAVER! AUTOMATIC!! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES!!! HEATED SEATS!! BLUETOOTH!! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION! ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY!! BLIND SPOT ASSIST!! PUSH BUTTON START! ALLOYS!! KEYLESS ENTRY!! BACK UP CAMERA!! ICE COLD AIR!! FULL POWER OPTIONS!! ***SUMMER AND WINTER TIRES INCLUDED*** AND SO MUCH MORE!! NICE, CLEAN & READY TO GO!!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Luggage Rack
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Wheel Covers
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2019 Kia NIRO EX HYB...
 180,000 KM
$18,888 + tax & lic
2018 Honda Civic Sed...
 138,000 KM
$18,980 + tax & lic
2016 Honda Odyssey E...
 130,000 KM
$20,777 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory