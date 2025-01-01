$9,888+ tax & licensing
2019 Kia Optima
SX TURBO-LEATHER-NAVI-CAMERA-PANOROOF-CERTIFIED
2019 Kia Optima
SX TURBO-LEATHER-NAVI-CAMERA-PANOROOF-CERTIFIED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$9,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 202,522 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Power Options
Safety
Interior
Convenience
Exterior
Mechanical
Media / Nav / Comm
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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