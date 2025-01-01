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2019 Kia Optima

202,522 KM

Details Description Features

$9,888

+ tax & licensing
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2019 Kia Optima

SX TURBO-LEATHER-NAVI-CAMERA-PANOROOF-CERTIFIED

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12520642

2019 Kia Optima

SX TURBO-LEATHER-NAVI-CAMERA-PANOROOF-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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$9,888

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Used
202,522KM
VIN 5XXGW4L20KG345175

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 202,522 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?


1 OWNER CAR FROM TORONTO POLICE SERVICE!! PREVIOUS UNDERCOVER DETECTIVE'S CAR! **NO ACCIDENTS** TOP OF THE LINE SX GDI TURBO!! FULLY LOADED! JET BLACK ON BLACK LEATHER! PANORAMIC SUNROOF! NAVIGATION! BACK UP CAMERA!! KEYLESS ENTRY! DUAL EXHAUST!! FULL SERVICE HISTORY! VERY WELL MAINTAINED! RUNS AMAZING! VERY CLEAN INSIDE AND OUT!! MUST SEE AND DRIVE TO APPRECIATE!


TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST!

FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! WE GUARANTEE ALL VEHICLES & WELCOME FRANCHISE DEALER INSPECTIONS BEFORE PURCHASE, GIVING YOU TOTAL PEACE OF MIND!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Power Options

Power Passenger Seat

Safety

Brake Assist
Driver Knee Airbag
Rear Parking Sensors
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
360 Camera Monitoring System Back-Up Camera
Forward Collision-Avoidance Assist and Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Blind Spot Detection (BSD) Blind Spot
Collision Mitigation-Front
Driver Monitoring-Alert

Interior

Immobilizer
Driver Information Centre
Perimeter Alarm
Driver foot rest
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Illuminated glove box
Voice recorder
Front Cupholder
Air filtration
Leatherette Door Trim Insert
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Manual tilt/telescoping steering column
Cargo Space Lights
Carpet Floor Trim and Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
Delayed Accessory Power
Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
2 Seatback Storage Pockets
Front And Rear Map Lights
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Redundant Digital Speedometer
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Full Carpet Floor Covering
60-40 Folding Bench Front Facing Heated Fold Forward Seatback Rear Seat
8-Way Driver Seat
Memory Settings -inc: Door Mirrors
8-Way Passenger Seat -inc: Power 2-Way Lumbar Support
Sport Heated Leather Steering Wheel
Full Floor Console w/Covered Storage and Mini Overhead Console w/Storage
Remote Releases -Inc: Smart Trunk Proximity Cargo Access and Power Fuel
Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
Analog Appearance

Convenience

Clock

Exterior

Chrome Door Handles
Splash Guards
Front fog lamps
Front license plate bracket
Clearcoat Paint
Perimeter/approach lights
Steel spare wheel
Lip Spoiler
Light tinted glass
Black grille w/chrome surround
LED brakelights
Body-Coloured Front Bumper
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fixed Rear Window w/Defroster
Fully Galvanized Steel Panels
Trunk Rear Cargo Access
Front Windshield -inc: Sun Visor Strip
Chrome Side Windows Trim
Express Open/Close Sliding And Tilting Glass 1st And 2nd Row Sunroof w/Power Sunshade
Laminated Glass
Body-Coloured Rear Bumper w/Chrome Bumper Insert
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Power Folding and Turn Signal Indicator
Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Wiper Park
Tires: 235/45R18
Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Directionally Adaptive Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
Headlights-Automatic Highbeams

Mechanical

Engine Oil Cooler
Front-wheel drive
Sport tuned suspension
Multi-link rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
150 amp alternator
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Transmission w/Driver Selectable Mode
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Polished Tailpipe Finisher
2.88 Axle Ratio
70 L Fuel Tank
70-Amp/Hr 760CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection

Media / Nav / Comm

Window grid antenna
2 LCD Monitors In The Front
Radio w/Seek-Scan
Siriusxm Traffic Real-Time Traffic Display
Streaming Audio

Additional Features

Driver And Passenger Auxiliary Mirror
Height Adjusters and Pretensioners
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
Speed Compensated Volume Control
Steering Wheel Controls and Voice Activation
Piano Black Door Panel Insert
Black Front Windshield Trim and Chrome Rear Window Trim
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
Hill Hold Control and Electric Parking Brake
Front Vented Discs
Wheels: 18 Machined-Finish Alloy
Engine: 2.0L Turbo GDI 4-Cylinder
Transmission: 6-Speed Automatic w/Paddle Shifters -inc: Sportmatic
Aluminum Console Insert and Metal-Look Interior Accents
Interior Trim -inc: Piano Black/Metal-Look Instrument Panel Insert
Heated & Cooled Front Bucket Seats -inc: 12-way power driver seat (w/4 way lumbar)
driver memory system and height-adjustable driver and passenger seats

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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