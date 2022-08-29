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2019 Kia Rio

105,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2019 Kia Rio

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LX+ -AUTOMATIC-BLUETOOTH-CAMERA-HEATED SEATS

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2019 Kia Rio

LX+ -AUTOMATIC-BLUETOOTH-CAMERA-HEATED SEATS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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105,000KM
Used
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  • Listing ID: 9033982
  • Stock #: W22-356
  • VIN: 3KPA24AB7KE216203

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-356
  • Mileage 105,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Automatic Headlights
Steel Wheels
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Adjustable Steering Wheel
Wheel Covers
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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