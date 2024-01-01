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2019 Mercedes-Benz AMG

100,000 KM

Details Description Features

$23,777

+ tax & licensing
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2019 Mercedes-Benz AMG

A 220 4MATIC-AMG SPORT-RED INTERIOR-AMBIENT LIGHT

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11962908

2019 Mercedes-Benz AMG

A 220 4MATIC-AMG SPORT-RED INTERIOR-AMBIENT LIGHT

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
100,000KM
VIN WDD3G4FB5KW010084

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Red
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W24-162
  • Mileage 100,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Windows

Panoramic Roof
Rear Defrost

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Auxiliary Audio Input
HD Radio

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Led Headlights
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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