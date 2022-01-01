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2019 Mercedes-Benz AMG

45,000 KM

Details Description Features

$38,480

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2019 Mercedes-Benz AMG

2019 Mercedes-Benz AMG

A 250 4MATIC-AMG SPORT-PANO ROOF-NAVI-TECH-LED

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2019 Mercedes-Benz AMG

A 250 4MATIC-AMG SPORT-PANO ROOF-NAVI-TECH-LED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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45,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8079289
  • Stock #: W22-03
  • VIN: WDD3F4HB3KJ098002

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 45,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

A 250 4MATIC-AMG SPORT-PANO ROOF-NAVI-TECH-LED
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Automatic Headlights
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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