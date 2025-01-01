$13,477+ taxes & licensing
2019 Nissan Qashqai
AWD-BLIND SPOT-HEATED SEATS
2019 Nissan Qashqai
AWD-BLIND SPOT-HEATED SEATS
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$13,477
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Gray
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 140,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.
WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?
THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY NISSAN QASHQAI! BUY WITH CONFIDENCE! 1 OWNER! NISSAN DEALER SERVICED!
FINISHED IN MIDNIGHT BLUE ON GREY! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! ALL WHEEL DRIVE! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST!
FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Interior
Convenience
Media / Nav / Comm
Exterior
Safety
Mechanical
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston
Email Coliseum Auto Sales on Weston
Coliseum Auto Sales on Weston
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-766-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
416-766-2277