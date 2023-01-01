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2019 Nissan Rogue

100,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2019 Nissan Rogue

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AWD SL-LEATHER-PANO ROOF-NAVI-360 CAM-FULLY LOADED

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2019 Nissan Rogue

AWD SL-LEATHER-PANO ROOF-NAVI-360 CAM-FULLY LOADED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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100,000KM
Used
  • Listing ID: 10431006
  • Stock #: W23-302
  • VIN: 5N1AT2MV5KC774626

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-302
  • Mileage 100,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Requires Subscription
Front collision mitigation

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