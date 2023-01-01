$33,777+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2019 Tesla Model 3
Standard Range Plus -NO ACCIDENTS-CLEAN CARFAX
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$33,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10082541
- VIN: 5YJ3E1EAXKF399476
Vehicle Details
- Fuel Type Electric
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Mileage 149,000 KM
Vehicle Description
***BEST DEAL IN TOWN***
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN...FINANCING APPROVALS**o.a.c.
WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?
FULLY ELECTRIC TESLA MODEL 3
STANDARD RANGE PLUS! 1 OWNER NO ACCIDENTS, CLEAN CARFAX! VERY CLEAN INSIDE & OUT! BALANCE OF TESLA'S 8YR/160,000KM ELECTRIC WARRANTY! STANDARD AUTO PILOT PACKAGE!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Power Options
Interior
Mechanical
Exterior
Media / Nav / Comm
Convenience
Windows
Comfort
Seating
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.