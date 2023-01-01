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2019 Tesla Model 3

149,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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Coliseum Auto Sales on Weston

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149,000KM
Used
  • Listing ID: 10082541
  • VIN: 5YJ3E1EAXKF399476

Vehicle Details

  • Fuel Type Electric
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 149,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Navigation System
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost
Dual Moonroof

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Pass-Through Rear Seat

Additional Features

Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Generic Sun/Moonroof
Driver Restriction Features
Front collision mitigation
Aerial View Display System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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