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2019 Toyota Corolla

107,000 KM

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107,000KM
Used
  • Listing ID: 10170372
  • Stock #: M23-173
  • VIN: 2T1BURHE8KC246000

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # M23-173
  • Mileage 107,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

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