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416-766-2277
2019 Toyota Corolla
LE AUTO-CAMERA-LANE DEPARTURE-NO ACCIDENTS-BLUETOOTH!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$18,988
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10170372
- Stock #: M23-173
- VIN: 2T1BURHE8KC246000
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # M23-173
- Mileage 107,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277
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