Menu
Account
Sign In
Back

2019 Toyota Prius

82,000 KM

Details Description Features

$24,880

+ tax & licensing
Make it Yours
$24,880

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2019 Toyota Prius

2019 Toyota Prius

c HYBRID-AUTOMATIC-LDW-FCW-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH

Watch This Vehicle

2019 Toyota Prius

c HYBRID-AUTOMATIC-LDW-FCW-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9033979
  2. 9033979
  3. 9033979
  4. 9033979
  5. 9033979
  6. 9033979
  7. 9033979
  8. 9033979
  9. 9033979
  10. 9033979
  11. 9033979
  12. 9033979
  13. 9033979
  14. 9033979
  15. 9033979
Contact Seller

$24,880

+ taxes & licensing

82,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9033979
  • Stock #: W22-344
  • VIN: JTDKDTB35K1629711

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-344
  • Mileage 82,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

GAS SAVER! PERFECT COMMUTER CAR! BUY WITH CONFIDENCE! CARFAX VERIFIED! PRACTICALLY BRAND NEW WITH ONLY 82,000KM! BALANCE OF TOYOTA'S COMPREHENSIVE 5YR/100,000KM POWERTRAIN WARRANTY & 8YR/160,000KM HYBRID RELATED COMPONENT WARRANTY!

FINISHED IN BLIZZARD WHITE PEARL! EQUIPPED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 1.5L I-4CYL HYBRID POWERED GAS SAVER! AUTOMATIC! BACK UP CAMERA! LANE DEPARTURE WARNING! FORWARD COLLISION WARNING! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Floor mats
Rear Bench Seat
Cargo shade
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Temporary spare tire
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

1965 Ford Mustang V8...
 65,000 KM
$24,900 + tax & lic
2016 Kia Rondo LX **...
 230,000 KM
$7,499 + tax & lic
2016 Ford Police Int...
 160,000 KM
$16,990 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory