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416-766-2277
2019 Toyota Prius
c HYBRID-AUTOMATIC-LDW-FCW-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$24,880
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9033979
- Stock #: W22-344
- VIN: JTDKDTB35K1629711
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-344
- Mileage 82,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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