$27,777+ tax & licensing
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416-766-2277
2019 Toyota RAV4
AWD LE-BLIND SPOT-HEATED SEATS-LANE DEPARTURE
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$27,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10509042
- VIN: 2T3B1RFV1KW065497
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 0 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Power Options
Interior
Mechanical
Exterior
Media / Nav / Comm
Convenience
Windows
Seating
Comfort
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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