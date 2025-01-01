Menu
{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY JETTA! BUY WITH CONFIDENCE! CERTIFIED!

FULLY LOADED **HIGHLINE** PACKAGE! FINISHED IN PURE WHITE ON BLACK LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 1.4L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! SUNROOF! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO! 

SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c

$13,977 plus HST price is available exclusively for finance purchase only. 

Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $15,977 plus HST

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! 

FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! 

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY! 

FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUVS..AND SEDANS PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 
301 WESTON ROAD 
TORONTO, ON M6N 3P1 

4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

2019 Volkswagen Jetta

150,000 KM

$13,977

+ taxes & licensing
2019 Volkswagen Jetta

HIGHLINE-AUTOMATIC-SUNROOF-LEATHER

12931016

2019 Volkswagen Jetta

HIGHLINE-AUTOMATIC-SUNROOF-LEATHER

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

$13,977

+ taxes & licensing

Used
150,000KM
VIN 3VWE57BU9KM214093

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 150,000 KM

{ CERTIFIED PRE-OWNED }


**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**


**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.


WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!


#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?


THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY JETTA! BUY WITH CONFIDENCE! CERTIFIED!


FULLY LOADED **HIGHLINE** PACKAGE! FINISHED IN PURE WHITE ON BLACK LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 1.4L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! SUNROOF! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!


SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c


$13,977 plus HST price is available exclusively for finance purchase only.


Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $15,977 plus HST


TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST!


FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!


COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!


FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....



COLISEUM AUTO SALES ON WESTON

301 WESTON ROAD

TORONTO, ON M6N 3P1


4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Brake Assist
Back-Up Camera
Rear child safety locks
Low Tire Pressure Warning
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Side Curtain Protection Curtain 1st And 2nd Row Airbags

Immobilizer
Perimeter Alarm
glove box
Driver foot rest
Full Cloth Headliner
Driver Seat
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Carpet Floor Trim
Leatherette Door Trim Insert
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Manual tilt/telescoping steering column
1 12V DC Power Outlet
1 Seatback Storage Pocket
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
HVAC -inc: Underseat Ducts
Front And Rear Map Lights
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Full Floor Console w/Covered Storage
Mini Overhead Console w/Storage and 1 12V DC Power Outlet
Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert
Power Fuel Flap Locking Type
60-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
Seats w/Leatherette Back Material
Remote Releases -Inc: Power Cargo Access
Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
Analog Appearance

Engine Oil Cooler
Front-wheel drive
Torsion beam rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
3.23 axle ratio
Single stainless steel exhaust
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Strut Front Suspension w/Coil Springs
50 L Fuel Tank
Engine Auto Stop-Start Feature
Battery w/Run Down Protection
Transmission: 8-Speed Automatic w/Tiptronic
Engine: 1.4L TSI 147HP -inc: 4 cylinder

Body-coloured door handles
Front license plate bracket
Clearcoat Paint
Perimeter/approach lights
Steel spare wheel
Black grille w/chrome accents
Light tinted glass
LED brakelights
Body-Coloured Front Bumper
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fixed Rear Window w/Defroster
Fully Galvanized Steel Panels
Trunk Rear Cargo Access
Black Side Windows Trim
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding
Body-Coloured Rear Bumper w/Chrome Bumper Insert
Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets
Tires: 205/60R16 95H All Season
Express Open/Close Sliding And Tilting Glass Rail 2 Rail 1st Row Sunroof w/Sunshade
Auto On/Off Reflector Led Low/High Beam Daytime Running Headlamps w/Delay-Off

Window Grid Diversity Antenna
2 LCD Monitors In The Front
Audio Theft Deterrent

Height Adjusters and Pretensioners
Metal-Look Door Panel Insert and Metal-Look Interior Accents
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
Hill Hold Control and Electric Parking Brake
Front Vented Discs

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
Member UCDA

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

$13,977

+ taxes & licensing>

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

2019 Volkswagen Jetta