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2019 Volkswagen Jetta

89,000 KM

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$23,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2019 Volkswagen Jetta

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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89,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7821969
  • Stock #: W21-355
  • VIN: 3VWG57BU6KM137658

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 89,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

EXECLINE TECH-AUTO-LEATHER-NAV-DIGITAL CLUSTER-89K
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Mirror Memory
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Climate Control
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

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