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416-766-2277
2019 Volvo XC40
T5 AWD Momentum-CARPLAY-PANO ROOF-LOADED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$37,980
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8867081
- Stock #: W22-281
- VIN: YV4162XZ8K2004983
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Crème
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-281
- Mileage 23,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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