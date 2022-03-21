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2019 Volvo XC40

23,000 KM

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$37,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2019 Volvo XC40

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T5 AWD Momentum-CARPLAY-PANO ROOF-LOADED

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2019 Volvo XC40

T5 AWD Momentum-CARPLAY-PANO ROOF-LOADED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 8867081
  • Stock #: W22-281
  • VIN: YV4162XZ8K2004983

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Crème
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-281
  • Mileage 23,000 KM

Vehicle Description

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Mirror Memory
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Led Headlights
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring

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