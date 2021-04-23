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2020 Chevrolet Corvette

4,300 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2020 Chevrolet Corvette

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STINGRAY-Z51-2LT-NAVI-HUD-GT2 SEATS-FRONT CAM

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2020 Chevrolet Corvette

STINGRAY-Z51-2LT-NAVI-HUD-GT2 SEATS-FRONT CAM

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

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4,300KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 6986858
  • Stock #: W21-167
  • VIN: 1G1Y72D48L5102220

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 4,300 KM

Vehicle Description

***CHEAPEST C8 IN CANADA THAT'S AVAILABLE FOR IMMEDIATE DELIVERY***

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

STINGRAY-Z51-2LT-NAVI-HUD-GT2 SEATS-FRONT CAM
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Parking Aid
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Mirror Memory
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
High Output
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Leather Steering Wheel
Navigation System
Back-Up Camera
Heads-Up Display
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Targa Roof
HD Radio
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
WiFi Hotspot
Cross-Traffic Alert

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