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2020 Dodge Grand Caravan

61,000 KM

Details Description Features

$24,777

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2020 Dodge Grand Caravan

CREW PLUS-LEATHER-TV/DVD-NAVI-POWER DOORS

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2020 Dodge Grand Caravan

CREW PLUS-LEATHER-TV/DVD-NAVI-POWER DOORS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
61,000KM
VIN 2C4RDGDG0LR185916

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 61,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Luggage Rack
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Fog Lamps

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar

Additional Features

Knee Air Bag

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