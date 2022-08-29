$29,800+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2020 Ford Fusion
Hybrid TITANIUM-HYBRID-LEATHER-SUNROOF-CARPLAY-LOADED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$29,800
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9048709
- Stock #: W22-375
- VIN: 3FA6P0RU3LR182511
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-375
- Mileage 84,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?
DRIVE IN STYLE! GAS SAVER! HYBRID TECHNOLOGY! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY FORD FUSION! BUY WITH CONFIDENCE! NO ACCIDENTS! CLEAN CARFAX! ACCIDENT FREE! CARFAX VERIFIED! PRACTICALLY BRAND NEW WITH ONLY 84,000KM! BALANCE OF FORD'S COMPREHENSIVE 5YR/100,000KM POWERTRAIN WARRANTY & 8YR/160,000KM HYBRID WARRANTY!
FULLY LOADED **TITANIUM** PACKAGE! FINISHED IN AGATE BLACK ON BLACK LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL HYBRID GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED & COOLED SEATS! SUNROOF! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! PREVIOUS RENTAL.
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.