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2020 Ford Mustang

26 KM

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$61,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2020 Ford Mustang

2020 Ford Mustang

BULLITT FASTBACK-RARE BLACK-DELIVERY KILOMETERS

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2020 Ford Mustang

BULLITT FASTBACK-RARE BLACK-DELIVERY KILOMETERS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$61,980

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26KM
Used
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  • Listing ID: 7365404
  • VIN: 1FA6P8K0XL5582820

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 26 KM

Vehicle Description

2020 FORD MUSTANG BULLITT

RARE COLLECTORS EDITION! 1 OF ONLY 3000 PRODUCED IN BLACK FOR THE EVER SO POPULAR BULLITT MUSTANG! 1 OWNER BRAND NEW WITH **26** DELIVERY KILOMETERS! NEVER BEEN DRIVEN. FULL FORD WARRANTY! NO ACCIDENTS! CLEAN CARFAX! CANADIAN CAR!

5.0L V8 COYOTE ENGINE! 480 HORSEPOWER ROCKET! 6 SPEED MANUAL! BREMBO BRAKES WITH RED CALIPERS!  BULLITT Electronics Package! RECARO SEATS! THIS IS AN ABSOLUTE BEAUTY!

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

BULLITT FASTBACK-RARE BLACK-DELIVERY KILOMETERS
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Locking/Limited Slip Differential
Navigation System
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
WiFi Hotspot
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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Coliseum Auto Sales on Weston

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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