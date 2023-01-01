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2020 Hyundai Elantra

68,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2020 Hyundai Elantra

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PREFFERED-AUTOMATIC-BLIND SPOT-ONLY 68000KM!!!

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2020 Hyundai Elantra

PREFFERED-AUTOMATIC-BLIND SPOT-ONLY 68000KM!!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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68,000KM
Used
  • Listing ID: 10431003
  • Stock #: W23-303
  • VIN: KMHD84LF3LU006501

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-303
  • Mileage 68,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Cross-Traffic Alert

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