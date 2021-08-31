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2020 Hyundai Elantra

89,000 KM

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$17,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2020 Hyundai Elantra

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PREFERRED-APPLE CARPLAY-ANROID AUTO-HEATED SEAT

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2020 Hyundai Elantra

PREFERRED-APPLE CARPLAY-ANROID AUTO-HEATED SEAT

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$17,980

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89,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8023207
  • Stock #: W21-431
  • VIN: KMHD84LF3LU896773

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 89,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

PREFERRED-APPLE CARPLAY-ANROID AUTO-HEATED SEAT
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Heated Steering Wheel
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Automatic Headlights
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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