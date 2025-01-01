$15,977+ taxes & licensing
2020 Hyundai Tucson
PREFERRED AWD-PUSH BUTTON-BLIND SPOT
2020 Hyundai Tucson
PREFERRED AWD-PUSH BUTTON-BLIND SPOT
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$15,977
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 130,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.
WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?
FINISHED IN SOLAR GREY ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL GAS SAVER! ALL WHEEL DRIVE! AUTOMATIC! HEATED SEATS! HEATED STEERING WHEEL! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! LANE DEPARTURE WARNING! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!
SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c
$15,977 plus HST price is available exclusively for **FINANCE** purchase only.
Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $17,977 plus HST
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST!
FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Convenience
Exterior
Media / Nav / Comm
Mechanical
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston
Email Coliseum Auto Sales on Weston
Coliseum Auto Sales on Weston
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-766-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
416-766-2277