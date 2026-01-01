Menu
{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c

$23,977 plus HST price is available exclusively for finance purchase only. 

Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $25,977 plus HST

CARFAX IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE FOR FREE. PLEASE VISIT
WWW.COLISEUMAUTO.CA

FINANCING, GAP INSURANCE COVERAGE & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! 

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 
301 WESTON ROAD 
TORONTO, ON M6N 3P1 

4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

2020 Mercedes-Benz CLA-Class

126,582 KM

$23,977

+ taxes & licensing
Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Used
126,582KM
VIN WDD5J4HB3LN064529

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # W26-21
  • Mileage 126,582 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Interior

Steering Wheel Controls
Immobilizer
Driver Information Centre
Front Bucket Seats
Driver foot rest
Illuminated locking glove box
Full Cloth Headliner
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Day-Night Rearview Mirror
Leatherette Door Trim Insert
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Manual tilt/telescoping steering column
Trunk/hatch auto-latch
Cargo Space Lights
Carpet Floor Trim and Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
Delayed Accessory Power
Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
2 Seatback Storage Pockets
Front And Rear Map Lights
Redundant Digital Speedometer
3 12V DC Power Outlets
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Cargo Area Concealed Storage
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Full Floor Console w/Covered Storage
Mini Overhead Console w/Storage and 3 12V DC Power Outlets
Power Fuel Flap Locking Type
Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Remote Releases -Inc: Power Cargo Access
Fixed Front Head Restraints and Fixed Rear Head Restraints
10-Way Driver Seat
10-Way Passenger Seat
Urethane Gear Shifter Material
Analog Appearance

Safety

First Aid Kit
Driver Knee Airbag
Perimeter Alarm
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Active Brake Assist with Autonomous Emergency Braking
BabySmart Child Seat Sensor and Rear Child Safety Locks
Driver Monitoring-Alert

Convenience

Clock

Exterior

Body-coloured door handles
Front license plate bracket
Perimeter/approach lights
Rear fog lamps
Light tinted glass
LED brakelights
Chrome Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Fixed Rear Window w/Defroster
Fully Galvanized Steel Panels
Trunk Rear Cargo Access
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding and Turn Signal Indicator
Grille w/Chrome Bar
Body-Coloured Front Bumper w/Metal-Look Bumper Insert
Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets
Body-Coloured Rear Bumper w/Metal-Look Rub Strip/Fascia Accent and Black Bumper Insert
Express Open/Close Sliding And Tilting Glass Panoramic 1st And 2nd Row Sunroof w/Power Sunshade

Mechanical

Multi-link rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
115 amp alternator
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Transmission w/Driver Selectable Mode
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Polished Tailpipe Finisher
Comfort Ride Suspension
Engine Auto Stop-Start Feature
Engine: 2.0L I-4 Turbo w/Direct Injection
51 L Fuel Tank
62-Amp/Hr Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
3.46 Axle Ratio
Full-Time 4MATIC All-Wheel

Media / Nav / Comm

aux audio input jack
Window grid antenna
8 speakers
2 LCD Monitors In The Front
Radio w/Seek-Scan
Audio Theft Deterrent
MBUX Extended Functions

Additional Features

Height Adjusters and Pretensioners
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
Speed Compensated Volume Control
Instrument Panel Covered Bin
Piano Black Console Insert
Interior Trim -inc: Aluminum Instrument Panel Insert
Radio Data System and External Memory Control
Aluminum Interior Accents and Leatherette Upholstered Dashboard

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
