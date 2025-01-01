Menu
Account
Sign In
<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED }<br><br>**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**<br><br>**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.<br><br>WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!<br><br>#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?</p><p><span id=jodit-selection_marker_1761575399687_5059593792212523 style=line-height: 0; display: none; data-jodit-selection_marker=start></span><br></p><p>GAS SAVER! HYBRID! RELIABLE AND FUEL EFFICIENT! NOTHING CAN COMPARE TO A COROLLA! BUY WITH CONFIDENCE! 1 OWNER! CARFAX VERIFIED! BALANCE OF TOYOTAS COMPREHENSIVE 8YR/160,000KM HYBRID COMPONENT WARRANTY!</p><p><br></p><p>FINISHED IN BLACK SAND PEARL ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 1.8L I-4CYL HYBRID GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! LANE DEPARTURE WARNING! PUSH BUTTON START! ADAPTIVE CRUISE AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!</p><p><br></p><p>SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c<br></p><p><br></p><p>$19,977 plus HST price is available exclusively for finance purchase only. <br> <br>Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $21,977 plus HST<br></p><p><br></p><p>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON <br>301 WESTON ROAD <br>TORONTO, ON M6N 3P1 <br>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2020 Toyota Corolla

125,000 KM

Details Description

$19,977

+ taxes & licensing
Make it Yours

2020 Toyota Corolla

HYBRID-CARPLAY-GAS SAVER-CERTIFIED

Watch This Vehicle
13114412

2020 Toyota Corolla

HYBRID-CARPLAY-GAS SAVER-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 13114412
  2. 13114412
  3. 13114412
  4. 13114412
  5. 13114412
  6. 13114412
  7. 13114412
  8. 13114412
  9. 13114412
  10. 13114412
  11. 13114412
  12. 13114412
  13. 13114412
  14. 13114412
  15. 13114412
Contact Seller

$19,977

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
125,000KM

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 125,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?


GAS SAVER! HYBRID! RELIABLE AND FUEL EFFICIENT! NOTHING CAN COMPARE TO A COROLLA! BUY WITH CONFIDENCE! 1 OWNER! CARFAX VERIFIED! BALANCE OF TOYOTA'S COMPREHENSIVE 8YR/160,000KM HYBRID COMPONENT WARRANTY!


FINISHED IN BLACK SAND PEARL ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 1.8L I-4CYL HYBRID GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! LANE DEPARTURE WARNING! PUSH BUTTON START! ADAPTIVE CRUISE AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!


SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c


$19,977 plus HST price is available exclusively for finance purchase only.

Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $21,977 plus HST


COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

Used 2020 Toyota RAV4 XLE PREMIUM AWD LEATHER-SUNROOF for sale in Toronto, ON
2020 Toyota RAV4 XLE PREMIUM AWD LEATHER-SUNROOF 185,000 KM $21,777 + tax & lic
Used 2021 Tesla Model 3 STANDARD RANGE PLUS-19 IN WHEELS-CLEAN CARFAX for sale in Toronto, ON
2021 Tesla Model 3 STANDARD RANGE PLUS-19 IN WHEELS-CLEAN CARFAX 134,358 KM $21,977 + tax & lic
Used 2021 Tesla Model 3 LONG RANGE AWD DUAL MOTOR for sale in Toronto, ON
2021 Tesla Model 3 LONG RANGE AWD DUAL MOTOR 128,861 KM $23,977 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory
$19,977

+ taxes & licensing>

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

2020 Toyota Corolla