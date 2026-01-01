Menu
NO ACCIDENTS! CLEAN TITLE! CARFAX VERIFIED

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c

$22,977 plus HST price is available exclusively for finance purchase only. 

Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $24,977 plus HST

CARFAX IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE FOR FREE. PLEASE VISIT
WWW.COLISEUMAUTO.CA

FINANCING, GAP INSURANCE COVERAGE & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! 

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 
301 WESTON ROAD 
TORONTO, ON M6N 3P1 

4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

2020 Toyota Sienna

140,000 KM

Details

$22,977

+ taxes & licensing
2020 Toyota Sienna

7 PASSENGER-LDW-ADAPTIVE CRUISE-CERTIFED

13501721

2020 Toyota Sienna

7 PASSENGER-LDW-ADAPTIVE CRUISE-CERTIFED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

$22,977

+ taxes & licensing

Used
140,000KM
VIN 5TDZZ3DC0LS071221

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # W26-15
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

NO ACCIDENTS! CLEAN TITLE! CARFAX VERIFIED


{ CERTIFIED PRE-OWNED }


**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**


**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.


WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!


#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?


SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c


$22,977 plus HST price is available exclusively for finance purchase only.


Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $24,977 plus HST


CARFAX IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE FOR FREE. PLEASE VISIT

WWW.COLISEUMAUTO.CA


FINANCING, GAP INSURANCE COVERAGE & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!


COLISEUM AUTO SALES ON WESTON

301 WESTON ROAD

TORONTO, ON M6N 3P1


4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7


Vehicle Features

Interior

Immobilizer
Locking glove box
Driver foot rest
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Day-Night Rearview Mirror
Carpet Floor Trim
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Mini overhead console w/storage
Manual tilt/telescoping steering column
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
Valet Function
2 Seatback Storage Pockets
Front And Rear Map Lights
3 12V DC Power Outlets
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Remote Releases -Inc: Mechanical Fuel
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
HVAC -inc: Underseat Ducts and Headliner/Pillar Ducts
4-Way Passenger Seat
6-Way Driver Seat
Vinyl Door Trim Insert
Urethane Gear Shifter Material
Analog Appearance
Driver Armrest and Rear Seat Mounted Armrest
Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)

Safety

Back-Up Camera
Rear child safety locks
Low Tire Pressure Warning
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Height Adjusters and Pretensioners
Driver Knee Airbag and Passenger Cushion Front Airbag
Toyota Safety Sense P (TSS-P)
Collision Mitigation-Front
Driver Monitoring-Alert

Media / Nav / Comm

4 Speakers
2 LCD Monitors In The Front
Window Grid And Roof Mount Diversity Antenna
HD Traffic Real-Time Traffic Display

Exterior

Deep Tinted Glass
Splash Guards
Black grille
Black door handles
Front license plate bracket
Steel spare wheel
Lip Spoiler
Sliding Rear Doors
Body-Coloured Front Bumper
Fully Galvanized Steel Panels
Liftgate Rear Cargo Access
Front Windshield -inc: Sun Visor Strip
Variable Intermittent Wipers w/Heated Wiper Park
Black Side Windows Trim
Body-Coloured Rear Bumper
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Convex Spotter and Manual Folding
Auto On/Off Projector Beam Halogen Daytime Running Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
Headlights-Automatic Highbeams

Mechanical

Engine Oil Cooler
Front-wheel drive
Torsion beam rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Single stainless steel exhaust
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Battery w/Run Down Protection
75 L Fuel Tank
3.003 Axle Ratio
625.0 Kgs Maximum Payload

Powertrain

engine coolant temp

Additional Features

GVWR: 2
odometer
Covered Dashboard Storage
Heated Wiper Park and Defroster
Instrument Panel Covered Bin
Manual Fold Into Floor
Interior Concealed Storage
2nd And 3rd Row Airbags
3 Manual and Adjustable Head Restraints
Curtain 1st
Fixed 60-40 Split-Bench 3rd Row Seat Front
Gauges -inc: Speedometer
Tachometer and Trip Odometer
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
Conversation Mirror and 3 12V DC Power Outlets
Manual Recline
Front Vented Discs and Brake Assist
Interior Trim -inc: Coloured Instrument Panel Insert
Dual Variable Valve Timing w/Intelligence
Coloured Door Panel Insert and Metal-Look Interior Accents
Engine: 3.5L V6 DOHC 24-Valve -inc: aluminum alloy block
715 kg (5
driver seat manual adjustable fore/aft
D-4S and Acoustic Control Induction System (ACIS)
height and recline/incline
985.5 lbs)
Front Captain Seats -inc: foldable armrest
Fixed Rear Window w/Wiper

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

2020 Toyota Sienna