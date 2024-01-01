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2020 Volkswagen Jetta

106,000 KM

Details Description Features

$18,980

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2020 Volkswagen Jetta

HIGHLINE AUTO-LEATHER-SUNROOF-CLEAN CARFAX

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2020 Volkswagen Jetta

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
106,000KM
VIN 3VWEB7BU4LM072438

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W24-150
  • Mileage 106,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

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WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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