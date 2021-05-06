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2021 Chevrolet Corvette

1,211 KM

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$131,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2021 Chevrolet Corvette

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STINGRAY COUPE-Z51 PERF-2LT-NAV-HUD-CAMERA

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2021 Chevrolet Corvette

STINGRAY COUPE-Z51 PERF-2LT-NAV-HUD-CAMERA

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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1,211KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7128523
  • Stock #: W21-202
  • VIN: 1G1YB2D45M5110470

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 1,211 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

STINGRAY COUPE-Z51 PERF-2LT-NAV-HUD-CAMERA
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Parking Aid
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Mirror Memory
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
High Output
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Leather Steering Wheel
Navigation System
Back-Up Camera
Heads-Up Display
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Targa Roof
HD Radio
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
WiFi Hotspot
Cross-Traffic Alert

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