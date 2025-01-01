$26,980+ taxes & licensing
2021 Ford Transit Cargo Van
T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD
Location
AutoSmart GTA
831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8
647-869-1015
Vehicle Details
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 3-door
- Mileage 158,120 KM
Vehicle Description
COMING SOON!!!
T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD
PLEASE CALL OR TEXT BEFORE COMING AT 647-869-1015!!! ----------------------------------------------------------------------------------- ALL SERVICE RECORDS AVAILABLE!!!*** CAR-PROOF AVAILABLE!!! DRIVES LIKE NEW!!! UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!! FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015 PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!VEHICLE IS NOT DRIVABLE IF NOT CERTIFIED. CERTIFICATION AVAILABLE FOR $695 EXTRA.---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8 -------------------------------------------------------------------------------------- PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA
Vehicle Features
