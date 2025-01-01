Menu
COMING SOON!!!

T-350 148 Med Rf 9500 GVWR RWD

PLEASE CALL OR TEXT BEFORE COMING AT 647-869-1015!!! ALL SERVICE RECORDS AVAILABLE!!!*** CAR-PROOF AVAILABLE!!! DRIVES LIKE NEW!!! UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!! FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015 PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!VEHICLE IS NOT DRIVABLE IF NOT CERTIFIED. CERTIFICATION AVAILABLE FOR $695 EXTRA. AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8 PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA

2021 Ford Transit Cargo Van

158,120 KM

$26,980

+ taxes & licensing
2021 Ford Transit Cargo Van

T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD

2021 Ford Transit Cargo Van

T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD

Location

AutoSmart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

647-869-1015

$26,980

+ taxes & licensing

Used
158,120KM
VIN 1FTBW9C86MKA73025

Vehicle Details

  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 3-door
  • Mileage 158,120 KM

Vehicle Description

COMING SOON!!!

T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag

Power Options

Power Windows

Interior

Air Conditioning
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
WiFi Hotspot

Exterior

Tow Hooks

Media / Nav / Comm

Automatic Headlights

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Bluetooth Connection

