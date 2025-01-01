$16,777+ tax & licensing
2021 GMC Terrain
AWD SLE-DRIVE ASSIST-CLEAN CARFAX-CARPLAY
2021 GMC Terrain
AWD SLE-DRIVE ASSIST-CLEAN CARFAX-CARPLAY
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$16,777
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W25-122
- Mileage 158,388 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Exterior
Windows
Comfort
Seating
Media / Nav / Comm
Convenience
Additional Features
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