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2021 GMC Terrain

158,388 KM

Details Description Features

$16,777

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2021 GMC Terrain

AWD SLE-DRIVE ASSIST-CLEAN CARFAX-CARPLAY

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
158,388KM
VIN 3GKALTEV1ML356844

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W25-122
  • Mileage 158,388 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

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WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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$16,777 plus HST price is available exclusively for finance purchase only.

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Temporary spare tire

Exterior

Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Multi-Zone A/C

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Auxiliary Audio Input

Convenience

Power Outlet

Additional Features

Telematics
MP3 Capability
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription
Front collision mitigation
Front Collision Warning

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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