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<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED }</p><br><p>**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**</p><br><p>**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.</p><br><p>WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!</p><br><p>#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?</p><br><p>SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c</p><br><p>$21,977 plus HST price is available exclusively for finance purchase only. </p><br> <p>Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $23,977 plus HST</p><br><span id=jodit-selection_marker_1782159266477_25783179058497296 style=line-height: 0; display: none; data-jodit-selection_marker=start></span><p>CARFAX IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE FOR FREE. PLEASE VISIT</p><br><p>WWW.COLISEUMAUTO.CA</p><br><p>FINANCING, GAP INSURANCE COVERAGE & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! </p><br><p>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON </p><p>301 WESTON ROAD </p><p>TORONTO, ON M6N 3P1 </p><br><p>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2021 Hyundai Santa Fe

108,049 KM

Details Description Features

$21,977

+ taxes & licensing
Make it Yours

2021 Hyundai Santa Fe

ULTIMATE CALLIGRAPHY AWD-FULLY LOADED-CERTIFIED

Watch This Vehicle
14322092

2021 Hyundai Santa Fe

ULTIMATE CALLIGRAPHY AWD-FULLY LOADED-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller

$21,977

+ taxes & licensing

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Used
108,049KM
VIN 5NMS5DAL7MH342044

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 108,049 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }


**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**


**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.


WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!


#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?


SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c


$21,977 plus HST price is available exclusively for finance purchase only.


Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $23,977 plus HST


CARFAX IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE FOR FREE. PLEASE VISIT


WWW.COLISEUMAUTO.CA


FINANCING, GAP INSURANCE COVERAGE & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!


COLISEUM AUTO SALES ON WESTON

301 WESTON ROAD

TORONTO, ON M6N 3P1


4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Brake Assist
Hill Descent Control
Perimeter Alarm
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Blind Spot
Tire Pressure Monitoring System Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Forward Collision-Avoidance Assist (fca)
Surround View Monitor (SVM) Front Camera
Surround View Monitor (SVM) Back-Up Camera
Front And Rear Parking Sensors Remote Automatic Parking
Surround View Monitor (SVM) Left Side Camera
Surround View Monitor (SVM) Right Side Camera
Aerial View Camera System
Lane Follow Assist (LFA)
Collision Mitigation-Front
Collision Mitigation-Rear
Driver Monitoring-Alert
Parking-Automatic-Remote System

Interior

Immobilizer
HEAD-UP DISPLAY
Driver Information Centre
glove box
Driver foot rest
Front map lights
Driver Seat
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Carpet Floor Trim
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Mini overhead console w/storage
Manual tilt/telescoping steering column
Trunk/hatch auto-latch
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
Valet Function
2 12V DC Power Outlets
2 Seatback Storage Pockets
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Redundant Digital Speedometer
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
HomeLink Garage Door Transmitter
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Cargo Area Concealed Storage
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Full Floor Console w/Covered Storage
Tracker System
Heated Leather/Metal-Look Steering Wheel
Instrument Panel Bin
Manual w/Tilt Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert
Vinyl Door Trim Insert
Full Simulated Suede Headliner
60-40 Folding Split-Bench Front Facing Heated Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat w/Manual Fore/Aft
Passenger Seat
ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)
Metal-Look Gear Shifter Material
Digital/Analog Appearance
Cargo Features -inc: Tire Mobility Kit
2 12V DC Power Outlets and 1 Interior 120V AC Power Outlet

Mechanical

Trailer Wiring Harness
Multi-link rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Permanent locking hubs
150 amp alternator
Electronic Transfer Case
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Single Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Transmission w/Driver Selectable Mode and Oil Cooler
67 L Fuel Tank
Battery w/Run Down Protection
Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
Automatic Full-Time All-Wheel
Engine: 2.5L Turbo GDI 16-Valve I4 -inc: idle start-stop
Axle Ratio 3.316

Exterior

Chrome Door Handles
Deep Tinted Glass
Chrome Grille
Front license plate bracket
Perimeter/approach lights
Lip Spoiler
Tire mobility kit
LED brakelights
Chrome bodyside insert
Fully Galvanized Steel Panels
Front Windshield -inc: Sun Visor Strip
Chrome Side Windows Trim
Express Open/Close Sliding And Tilting Glass 1st And 2nd Row Sunroof w/Power Sunshade
Laminated Glass
Speed Sensitive Rain Detecting Variable Intermittent Wipers
Body-Coloured Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent and Metal-Look Bumper Insert
Body-Coloured Power w/Tilt Down Heated Side Mirrors w/Power Folding and Turn Signal Indicator
Body-Coloured Front Bumper w/Metal-Look Rub Strip/Fascia Accent and Black Bumper Insert
Body-Coloured Bodyside Cladding and Body-Coloured Wheel Well Trim
Wheels: 19 x 7.5J Alloy
Tires: P235/55R19 All-Season
Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
Headlights-Automatic Highbeams
Fixed Rear Window w/Wiper and Defroster

Media / Nav / Comm

Integrated roof antenna
2 LCD Monitors In The Front
turn-by-turn navigation directions
12 Speakers

Additional Features

GVWR: 2
430 kgs
Driver And Passenger Auxiliary Mirror
Height Adjusters and Pretensioners
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
Metal-Look Door Panel Insert
Metal-Look Console Insert and Metal-Look Interior Accents
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
Hill Hold Control and Electric Parking Brake
Front Vented Discs
Transmission: 8-Speed DCT w/SHIFTRONIC -inc: shift-by-wire
drive mode select and paddle shifters

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
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Call Dealer

416-766-XXXX

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416-766-2277

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$21,977

+ taxes & licensing>

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

2021 Hyundai Santa Fe