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2021 Hyundai Sonata

70,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2021 Hyundai Sonata

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1.6T SPORT-LEATHER-PANO ROOF-CARPLAY-LOADED

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 9279346
  • Stock #: W22-507
  • VIN: 5NPEJ4J27MH067407

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-507
  • Mileage 70,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Led Headlights
Hands-Free Liftgate
Generic Sun/Moonroof
Rear Collision Mitigation
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Cruise Control Steering Assist

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