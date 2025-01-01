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2021 Hyundai Tucson

119,032 KM

Details Description Features

$18,977

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2021 Hyundai Tucson

PREFERRED-AWD-HEATED SEATS-CARPLAY-CERTIFIED

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12557387

2021 Hyundai Tucson

PREFERRED-AWD-HEATED SEATS-CARPLAY-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
119,032KM
VIN KM8J3CA43MU402927

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 119,032 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }



**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**



**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.



WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!



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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7


Vehicle Features

Safety

Brake Assist
Back-Up Camera
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Forward Collision-Avoidance Assist (fca) and Rear Cross-Traffic Collision Warning (rccw)
Blind-Spot Collision Warning (BCW) Blind Spot
Collision Mitigation-Front

Interior

Immobilizer
Driver Information Centre
Perimeter Alarm
Manual air conditioning
Driver foot rest
Front map lights
Full Cloth Headliner
Driver Seat
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Illuminated glove box
Front Cupholder
Air filtration
Day-Night Rearview Mirror
Carpet Floor Trim
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Manual tilt/telescoping steering column
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
Valet Function
2 12V DC Power Outlets
2 Seatback Storage Pockets
Remote Releases -Inc: Mechanical Fuel
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
Cargo Area Concealed Storage
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Full Floor Console w/Covered Storage
Mini Overhead Console w/Storage and 2 12V DC Power Outlets
Heated Leather/Metal-Look Steering Wheel
Interior Trim -inc: Metal-Look Interior Accents
Manual Anti-Whiplash w/Tilt Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
60-40 Folding Bench Front Facing Heated Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat
Leather Gear Shifter Material
Heated Front Bucket Seats (3-Steps) -inc: 6-way adjustable driver's seat
Analog Appearance

Convenience

Clock

Exterior

Deep Tinted Glass
Body-coloured door handles
Front fog lamps
Front license plate bracket
Clearcoat Paint
Perimeter/approach lights
Steel spare wheel
Lip Spoiler
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fully Galvanized Steel Panels
Liftgate Rear Cargo Access
Body-Coloured Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding and Turn Signal Indicator
Body-Coloured Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
Black Bodyside Cladding and Black Wheel Well Trim
Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Wheels w/Silver Accents
Variable Intermittent Wipers w/Heated Wiper Park
Tires: P225/60R17 All-Season
Black Grille w/Metal-Look Accents
Auto On/Off Projector Beam Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off

Mechanical

Multi-link rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Permanent locking hubs
150 amp alternator
Electronic Transfer Case
Single stainless steel exhaust
Front And Rear Anti-Roll Bars
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Brake Actuated Limited Slip Differential
68-Amp/Hr Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
3.648 Axle Ratio
Electric Power-Assist Steering
62 L Fuel Tank
Automatic Full-Time All-Wheel
Engine: 2.0L 4-Cylinder GDI DOHC -inc: hood insulator

Media / Nav / Comm

Integrated roof antenna
Radio w/Seek-Scan
1 LCD Monitor In The Front
Android Auto

Additional Features

GVWR: 2
Driver And Passenger Auxiliary Mirror
Height Adjusters and Pretensioners
Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper
Heated Wiper Park and Defroster
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
Speed Compensated Volume Control
iPod/USB/MP3 auxiliary input jacks
Steering Wheel Controls and Voice Activation
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
Hill Descent Control and Hill Hold Control
Front Vented Discs
Wheels: 17 x 7.0J Aluminum
150 KGS (4
740 LBS)
Apple CarPlay and Bluetooth hands-free phone system
Radio: AM/FM Audio System -inc: 7 colour LCD touchscreen display w/6 speakers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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