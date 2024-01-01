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2021 Jeep Compass

66,000 KM

Details Description Features

$22,777

+ tax & licensing
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2021 Jeep Compass

LIMITED 4X4-NAVIGATION-LOADED-ONLY 66KM

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2021 Jeep Compass

LIMITED 4X4-NAVIGATION-LOADED-ONLY 66KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
66,000KM
VIN 3C4NJDCB6MT573789

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W24-182
  • Mileage 66,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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LIMITED PACKAGE! FINISHED IN TRI COAT WHITE PEARL ON BLACK LEATHER INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.4L I-4CYL! 4X4 4WD!! NAVIAGTION SYSTEM! HEATED SEATS! HEATED STEERING WHEEL! PARK ASSIST! BACK UP CAMERA! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! SMART PHONE CONNECTIONS! APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO!ALLOY WHEELS! LOADED WITH TONS OF OPTIONS! NICE, CLEAN & READY TO GO!

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Cross-Traffic Alert
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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