$39,880+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2021 Jeep Wrangler
UNLIMITED SAHARA 4X4-AUTOMATIC-HEATED SEATS
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$39,880
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10605222
- Stock #: W23-374
- VIN: 1C4HJXEN4MW691114
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Mileage 89,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Exterior
Media / Nav / Comm
Convenience
Windows
Comfort
Seating
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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