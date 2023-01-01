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2021 Jeep Wrangler

89,000 KM

Details Description Features

$39,880

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2021 Jeep Wrangler

2021 Jeep Wrangler

UNLIMITED SAHARA 4X4-AUTOMATIC-HEATED SEATS

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2021 Jeep Wrangler

UNLIMITED SAHARA 4X4-AUTOMATIC-HEATED SEATS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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89,000KM
Used
  • Listing ID: 10605222
  • Stock #: W23-374
  • VIN: 1C4HJXEN4MW691114

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 89,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Front Side Air Bag
Rollover protection bars
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Keyless Start

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Running Boards/Side Steps

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar

Additional Features

Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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