2021 Subaru Outback
Limited XT
Location
Clutch
223 Evans Ave, Toronto, ON M8Z 1J5
647-559-3297
Certified
This vehicle is Safety Certified.
Used
61,000KM
VIN 4S4BTHND0M3179893
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 61,000 KM
Vehicle Features
Interior
Cruise Control
Keyless Entry
Adaptive Cruise Control
Integrated Garage Door Opener
Rear View Camera
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Seat Memory System
Auto Dimming Rearview Mirror
Passive keyless entry
Front heated seats
WIRELESS CHARGING
Power Options
Power Passenger Seat
Media / Nav / Comm
Premium Sound System
Android Auto
Apple CarPlay
Safety
Brake Assist
Lane Departure Warning
Forward Collision Mitigation
Traffic sign recognition
Rear Collision Warning
Seating
REAR HEATED SEATS
Power Driver Seat
Comfort
Climate Control
Mechanical
Push Button Start
Security
Automatic High Beams
Additional Features
12V outlet
USB Input
Touchscreen Display
Blindspot Sensors
Rear Collision Mitigation
Pedestrian Detection
AUTO STOP/START
Driver Attention Alert
Rear Climate Vents
Dual Zone Front Climate control
Bluetooth Music
Hill Assistance
Power Tailgate/Hatch
Active Lane Keep Assistance
Hands Free Device Connectivity
Internet Access
App Remote Start
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
