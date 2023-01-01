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2021 Toyota Corolla

84,000 KM

Details Description Features

$22,480

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2021 Toyota Corolla

LE-AUTOMATIC-BLIND SPOT-HEATED SEATS-CARPLAY

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2021 Toyota Corolla

LE-AUTOMATIC-BLIND SPOT-HEATED SEATS-CARPLAY

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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$22,480

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84,000KM
Used
VIN 5YFBPMBE4MP238109

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 84,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....PRIME INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

TOYOTA RELIABILITY! ECONOMICAL FUEL SAVER! BUY WITH CONFIDENCE! CARFAX VERIFIED! CLEAN TITLE & CARFAX VERIFIED! ONLY 84,000KM! BALANCE OF TOYOTA'S 5YR/100,000KM POWERTRAIN WARRANTY!

LE PACKAGE! FINISHED IN CLASSIC SILVER ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 1.8L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! CRUISE CONTROL & LANE DEPARTURE! ICE COLD AIR! BLIND SPOT ASSIST AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 72 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Pass-Through Rear Seat

Additional Features

Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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