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2021 Toyota RAV4

90,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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LE AWD-BLIND SPOT-HEATED SEATS-LANE DEPARTURE

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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90,000KM
Used
  • Listing ID: 10462692
  • Stock #: W23-311
  • VIN: 2T3B1RFVXMW210068

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-311
  • Mileage 90,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Exterior

Automatic Headlights
Privacy Glass
Steel Wheels
Temporary spare tire

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Requires Subscription
Front collision mitigation
Cruise Control Steering Assist

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