$34,977+ taxes & licensing
2021 Toyota Venza
XLE-AWD-LEATHER-CARPLAY-CERTIFIED
2021 Toyota Venza
XLE-AWD-LEATHER-CARPLAY-CERTIFIED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$34,977
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # 75803
- Mileage 61,095 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Interior
Safety
Convenience
Exterior
Mechanical
Media / Nav / Comm
Additional Features
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