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2021 Toyota Venza

61,095 KM

Details Description Features

$34,977

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2021 Toyota Venza

XLE-AWD-LEATHER-CARPLAY-CERTIFIED

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2021 Toyota Venza

XLE-AWD-LEATHER-CARPLAY-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
61,095KM
VIN JTEAAAAH9MJ020075

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 75803
  • Mileage 61,095 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }


**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**


**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.


WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!


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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!


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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON

301 WESTON ROAD

TORONTO, ON M6N 3P1

4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Interior

Steering Wheel Controls
Immobilizer
glove box
Driver foot rest
Front map lights
Full Cloth Headliner
Driver Seat
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Roll-Up Cargo Cover
Carpet Floor Trim
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
1 12V DC Power Outlet
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
2 Seatback Storage Pockets
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Cargo Area Concealed Storage
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Full Floor Console w/Covered Storage
Power Tilt/Telescoping Steering Column
Instrument Panel Bin
Mini Overhead Console w/Storage and 1 12V DC Power Outlet
Full Carpet Floor Covering
Mobile hotspot internet access
60-40 Folding Split-Bench Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat
Passenger Seat
Safety Connect Tracker System
Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
Adaptive w/Traffic Stop-Go

Safety

Brake Assist
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Driver Knee Airbag and Passenger Cushion Front Airbag
Collision Mitigation-Front
Lane Tracing Assist (LTA)

Convenience

Clock

Exterior

Deep Tinted Glass
Body-coloured door handles
Front license plate bracket
Clearcoat Paint
Perimeter/approach lights
Steel spare wheel
Lip Spoiler
LED brakelights
Chrome Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding and Turn Signal Indicator
Power Liftgate Rear Cargo Access
Laminated Glass
Black Bodyside Cladding
Galvanized Steel/Aluminum Panels
Black Grille w/Metal-Look Accents
Headlights-Automatic Highbeams

Mechanical

Multi-link rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Permanent locking hubs
Electronic Transfer Case
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Transmission w/Driver Selectable Mode
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
Engine Auto Stop-Start Feature
Hybrid Electric Motor
57 L Fuel Tank
Battery w/Run Down Protection
TBD Axle Ratio
Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
Transmission: Continuously Variable (ECVT) -inc: Electronically Controlled
Automatic Full-Time All-Wheel
Engine: 2.5L 4-Cylinder DOHC Dual VVT-i -inc: hybrid synergy drive
410.0 Kgs Maximum Payload
Lithium Ion (li-Ion) Traction Battery

Media / Nav / Comm

Integrated roof antenna
Bluetooth wireless phone connectivity
Radio w/Seek-Scan
Streaming Audio

Additional Features

GVWR: 2
Height Adjusters and Pretensioners
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
Speed Compensated Volume Control
Voice Activation and Radio Data System
Hill Hold Control and Electric Parking Brake
Front Vented Discs
Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
232 kgs (4
920 lbs)

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