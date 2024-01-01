$24,977+ tax & licensing
2022 Dodge Charger
GT-BLACK TOP -SUEDE COMBO INTERIOR-BLIND SPOT-NAVI
2022 Dodge Charger
GT-BLACK TOP -SUEDE COMBO INTERIOR-BLIND SPOT-NAVI
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$24,977
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W24-270
- Mileage 71,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Power Options
Interior
Mechanical
Media / Nav / Comm
Exterior
Convenience
Windows
Comfort
Seating
Additional Features
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See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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416-766-XXXX(click to show)
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