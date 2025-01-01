Menu
Account
Sign In
<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED }</p><br><p>**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**</p><br><p>**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.</p><br><p>WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!</p><br><p>#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?</p><p><br></p><p>SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c<br><br>$34,777 plus HST price is available exclusively for finance purchase only. <br> </p><p><br></p><p>Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $36,777 plus HST<br><br>FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! <br><span id=jodit-selection_marker_1759785323653_5681010218149272 style=line-height: 0; display: none; data-jodit-selection_marker=start></span><br>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON <br>301 WESTON ROAD <br>TORONTO, ON M6N 3P1 <br>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2022 Mercedes-Benz Metris

100,000 KM

Details Description Features

$34,877

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 Mercedes-Benz Metris

Passenger LEATHER-8 PASSENGER-CERTIFIED-POWER DOORS

Watch This Vehicle
13049924

2022 Mercedes-Benz Metris

Passenger LEATHER-8 PASSENGER-CERTIFIED-POWER DOORS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 13049924
  2. 13049924
  3. 13049924
  4. 13049924
  5. 13049924
  6. 13049924
  7. 13049924
  8. 13049924
  9. 13049924
  10. 13049924
  11. 13049924
  12. 13049924
  13. 13049924
  14. 13049924
Contact Seller

$34,877

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
100,000KM
VIN W1WV0FEY2N4156407

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # M25-329
  • Mileage 100,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }


**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**


**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.


WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!


#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?


SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c

$34,777 plus HST price is available exclusively for finance purchase only.


Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $36,777 plus HST

FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Mechanical

Trailer Wiring Harness
Front Anti-Roll Bar
Rear-wheel drive
Single stainless steel exhaust
Strut Front Suspension w/Coil Springs
70 L Fuel Tank
Electric Power-Assist Steering
Engine: 2.0L I-4 Turbo w/Direct Injection
Trailing Arm Rear Suspension w/Coil Springs
Regenerative 190 Amp Alternator

Exterior

Deep Tinted Glass
Black grille
Black door handles
Front license plate bracket
Clearcoat Paint
Steel spare wheel
Black rear bumper
Black front bumper
Fully Galvanized Steel Panels
Black Side Windows Trim
Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
Split Swing-Out Rear Cargo Access
Black Manual Side Mirrors w/Manual Folding
Auto On/Off Reflector Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off

Interior

Locking glove box
Driver foot rest
Front map lights
Full Cloth Headliner
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Day-Night Rearview Mirror
Driver And Passenger Door Bins
Fade-to-off interior lighting
Manual tilt steering column
Rear cupholder
Cargo Space Lights
HVAC -inc: Underseat Ducts
3 12V DC Power Outlets
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Instrument Panel Bin
4-Way Passenger Seat
Driver And Front Passenger Armrests
Seats w/Vinyl Back Material
Mini Overhead Console and 3 12V DC Power Outlets
Full Floor Console w/Storage
Full Vinyl/Rubber Floor Covering
Fixed Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
Vinyl/Rubber Floor Trim and Board Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
Power 1st Row Windows
4-Way Driver Seat
Urethane Gear Shifter Material
FOB Controls -inc: Cargo Access and Windows
Rear Seat Mounted Armrest Outboard Only and Mounted On Seat Outboard Only
Analog Appearance
Adjustable Passenger's Seat

Safety

Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Height Adjusters and Pretensioners
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Driver Monitoring-Alert

Media / Nav / Comm

Integrated roof antenna
1 LCD Monitor In The Front
Audio Theft Deterrent
Streaming Audio

Additional Features

GVWR: 3
Residual heat recirculation
Dashboard Storage
2nd And 3rd Row Airbags
Curtain 1st
Auxiliary Rear Heater and Headliner/Pillar Ducts
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
95-Amp/Hr 850CCA Maintenance-Free Battery
Front Vented Discs
Brake Assist and Hill Hold Control
Adjustable Front Driver Seat
3.467 Axle Ratio
4G-LTE Mobile Hotspot Internet Access
5 Front & 4 Rear Audio System Speakers
Tires: 235/55R17 XL
100 kgs (6
834 lbs)
975.0 Kgs Maximum Payload

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

Used 2017 Mercedes-Benz Metris Passenger ONLY 76KM-NAVI-CAM-P/SLIDING DOORS-1 OWNER-7 PASS for sale in Toronto, ON
2017 Mercedes-Benz Metris Passenger ONLY 76KM-NAVI-CAM-P/SLIDING DOORS-1 OWNER-7 PASS 76,000 KM $28,888 + tax & lic
Used 2016 Nissan Versa Note 5dr HB Man 1.6 S for sale in Toronto, ON
2016 Nissan Versa Note 5dr HB Man 1.6 S 55,000 KM $9,888 + tax & lic
Used 2022 Chevrolet Spark HATCHBACK-6 SPEED-BACK UP CAMERA-CERTIFIED for sale in Toronto, ON
2022 Chevrolet Spark HATCHBACK-6 SPEED-BACK UP CAMERA-CERTIFIED 189,000 KM $8,977 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory
$34,877

+ taxes & licensing>

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

2022 Mercedes-Benz Metris