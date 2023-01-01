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2022 Mitsubishi Eclipse

80,000 KM

Details Description Features

$23,777

+ tax & licensing
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2022 Mitsubishi Eclipse

Cross ES S-AWC-BACK UP CAMERA-AWD-CARPLAY-80KM

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2022 Mitsubishi Eclipse

Cross ES S-AWC-BACK UP CAMERA-AWD-CARPLAY-80KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 10747985
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$23,777

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80,000KM
Used
VIN JA4ATUAA2NZ600493

Vehicle Details

  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 80,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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SE PACKAGE! FINISHED IN TITANIUM GREY METALLIC ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 1.5L I-4CYL GAS SAVER! ALL WHEEL DRIVE! AUTOMATIC! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! PREVIOUS RENTAL.

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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