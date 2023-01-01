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2022 Nissan Rogue

7,699 KM

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$35,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2022 Nissan Rogue

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AWD S-BLIND SPOT-SMART PHONE-FULL WARRANTY

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2022 Nissan Rogue

AWD S-BLIND SPOT-SMART PHONE-FULL WARRANTY

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9471735
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  • Listing ID: 9471735
  • Stock #: W23-11
  • VIN: 5N1AT3AB5NC677379

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Charcoal
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-11
  • Mileage 7,699 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Heated Steering Wheel
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
Smart Device Integration
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Led Headlights
Rear Collision Mitigation
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring

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