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2022 Toyota Corolla

58,166 KM

Details Description Features

$20,977

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2022 Toyota Corolla

LE-AUTOMATIC-CARPLAY

Watch This Vehicle
12661923

2022 Toyota Corolla

LE-AUTOMATIC-CARPLAY

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
58,166KM
VIN 5YFBPMBE7NP359329

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 58,166 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }


**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**


**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.


WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!


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Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $22,977 plus HST


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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....



COLISEUM AUTO SALES ON WESTON


301 WESTON ROAD


TORONTO, ON M6N 3P1


4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Interior

Steering Wheel Controls
Immobilizer
Driver Information Centre
Perimeter Alarm
glove box
Driver foot rest
Front map lights
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Air filtration
Day-Night Rearview Mirror
Fade-to-off interior lighting
Manual tilt/telescoping steering column
1 12V DC Power Outlet
Cargo Space Lights
Carpet Floor Trim and Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
Delayed Accessory Power
HVAC -inc: Underseat Ducts
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Cargo Area Concealed Storage
Full Floor Console w/Covered Storage and 1 12V DC Power Outlet
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Full Carpet Floor Covering
4-Way Passenger Seat
Remote Releases -Inc: Mechanical Cargo Access and Mechanical Fuel

Convenience

Clock

Safety

Back-Up Camera
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Pre-Collision System (pcs)
Collision Mitigation-Front
Driver Monitoring-Alert

Exterior

Splash Guards
Body-coloured door handles
Black grille
Front license plate bracket
Clearcoat Paint
Steel spare wheel
Light tinted glass
LED brakelights
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fixed Rear Window w/Defroster
Fully Galvanized Steel Panels
Trunk Rear Cargo Access
Black Side Windows Trim
Body-Coloured Front Bumper w/Black Bumper Insert
Body-Coloured Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent and Body-Coloured Bumper Insert
Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
Headlights-Automatic Highbeams

Mechanical

Front-wheel drive
Multi-link rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Single stainless steel exhaust
Front And Rear Anti-Roll Bars
Strut Front Suspension w/Coil Springs
50 L Fuel Tank
Electric Power-Assist Steering
Battery w/Run Down Protection

Media / Nav / Comm

aux audio input jack
Bluetooth wireless phone connectivity
2 LCD Monitors In The Front
Radio w/Seek-Scan
Streaming Audio

Additional Features

Height Adjusters and Pretensioners
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
Speed Compensated Volume Control
Voice Activation and Radio Data System
Engine: 1.8L 4-Cylinder 16-Valve DOHC VALVEMATIC -inc: exhaust tip
continuously variable valve train mechanism
hill-start assist control (HAC) and drive mode select

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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