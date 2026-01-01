$34,590+ taxes & licensing
Make it Yours
2023 Kia Sportage
X-LINE LIMITED AWD
2023 Kia Sportage
X-LINE LIMITED AWD
Location
Clutch
223 Evans Ave, Toronto, ON M8Z 1J5
647-559-3297
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$34,590
+ taxes & licensing
Used
45,246KM
VIN KNDPXCAF2P7043884
Vehicle Details
- Exterior Colour Other
- Transmission Automatic
- Stock # 85556
- Mileage 45,246 KM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Clutch
2018 Honda Accord Touring 120,000 KM $22,090 + tax & lic
2019 BMW X1 xDrive28i 86,000 KM $22,090 + tax & lic
2021 Hyundai Santa Fe Preferred w/Trend Package 95,989 KM $24,590 + tax & lic
Email Clutch
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Clutch
Ontario
223 Evans Ave, Toronto, ON M8Z 1J5
Call Dealer
647-559-XXXX(click to show)
$34,590
+ taxes & licensing>
Clutch
647-559-3297
2023 Kia Sportage