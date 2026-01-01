Menu
Account
Sign In

2023 Kia Sportage

45,246 KM

Details

$34,590

+ taxes & licensing
Make it Yours

2023 Kia Sportage

X-LINE LIMITED AWD

Watch This Vehicle
13489799

2023 Kia Sportage

X-LINE LIMITED AWD

Location

Clutch

223 Evans Ave, Toronto, ON M8Z 1J5

647-559-3297

Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$34,590

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
45,246KM
VIN KNDPXCAF2P7043884

Vehicle Details

  • Exterior Colour Other
  • Transmission Automatic
  • Stock # 85556
  • Mileage 45,246 KM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Clutch

Used 2018 Honda Accord Touring for sale in Toronto, ON
2018 Honda Accord Touring 120,000 KM $22,090 + tax & lic
Used 2019 BMW X1 xDrive28i for sale in Toronto, ON
2019 BMW X1 xDrive28i 86,000 KM $22,090 + tax & lic
Used 2021 Hyundai Santa Fe Preferred w/Trend Package for sale in Toronto, ON
2021 Hyundai Santa Fe Preferred w/Trend Package 95,989 KM $24,590 + tax & lic

Email Clutch

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Clutch

Clutch

Ontario

223 Evans Ave, Toronto, ON M8Z 1J5

Call Dealer

647-559-XXXX

(click to show)

647-559-3297

Quick Links
Directions Website Inventory
$34,590

+ taxes & licensing>

Clutch

647-559-3297

2023 Kia Sportage